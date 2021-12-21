Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Нетрезвая женщина в Одессе протаранила головой трамвай. Она получила травму головы.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Одессгорэлектротранспорт" в Facebook.

Инцидент произошел сегодня около 14:20 на улице Добровольского.

"21.12.2021 в 14:19 на Добровольского, 49 находившаяся в нетрезвом состоянии женщина пыталась пересечь обособленный трамвайный путь в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ривне жестоко избили фельдшера экстренной помощи (видео)Отмечается, что пострадавшая протаранила среднюю боковую часть вагона. В результате инцидента женщина получила травмы головы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе часто происходят курьезные и необъяснимые ситуации. 21 декабря полиция начала расследование по факту нападения на съемочную группу местного "7 канала". Участники ДТП пытались сорвать работу журналистов и угрожали им физической расправой.

Накануне на Морском вокзале в Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в пирс. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев. Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске.

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