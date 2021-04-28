В Одессе неизвестный поджег автомобиль, которым пользуется бывший прокурор Одесской области Максим Вихор.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, поджог произошел около 02:00 на улице Маршала Говорова, где во дворе многоэтажного жилого дома были припаркованы автомобили.
Установлено, что первым загорелся автомобиль Volvo, принадлежащий 73-летнему жителю Одессы. Затем огонь перекинулся на две соседние иномарки – Mercedes и BMW, владельцы которых устанавливаются. По предварительным данным, причина возгорания – поджог.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников.
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Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, автомобилем Volvo пользуется бывший прокурор Одесской области Максим Вихор. По данным источника, в прошлом году иномарку, на которой ездил тогда еще действующий прокурор, ограбили неизвестные.
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