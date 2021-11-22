Миллионы гривень были растрачены в мае прошлого года, выяснили правоохранители.

Руководителя коммунального предприятия Криворожского городского совета (Днепропетровская обл.) подозревают в растрате 3,6 млн гривень при закупке аппаратуры для обнаружения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, руководитель коммунального предприятия в мае 2020 года нарушил принцип максимальной экономии и эффективности. Им было излишне перечислено 3,6 млн грн при закупке амплификатора в реальном времени – анализатора ПЦР для выявления РНК вируса COVID-19. Таким образом, городскому бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗаработок на "животноводстве": копы узнали, как Украину оставили без десятков миллионов гривень (фото)Руководителю предприятия сообщено о подозрении в растрате средств местного бюджета (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Одесской области разоблачили схему хищения "ковидных" средств на закупке защитных масок.

В Службе безопасности Украины сообщили, что чиновники отдела здравоохранения Черноморской городского совета причастны к хищению почти половины средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии COVID-19 (началась в марте 2020 года).

Автор: Светлана Макринская