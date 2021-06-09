Красногвардейский районный суд Днепра признал виновным 33-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на консьержку.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, ранее неоднократно судимый гражданин в январе 2021 года ради легкой наживы совершил разбойное нападение на 70-летнюю женщину, которая работала консьержем в жилом доме. Злоумышленник проник в подъезд, нанес потерпевшей несколько ударов кулаками и металлическим чайником по голове, изуродовал лицо, после чего нанес женщине ножевое ранение. Забрав у нее 70 гривень, подсудимый с места преступления скрылся.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (Разбой, направленный на завладение чужим имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).
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Свою вину он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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