Жертвой стала маленькая собака породы китайская-хохлатая.

В Одессе правоохранители нашли мужчину, который 11 сентября возле рынка "Черемушки", на глазах очевидцев, зарезал чужого декоративного песика.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, правоохранители разыскали 49-летнего жителя Одессы, который возле рынка, на улице Героев Крут, нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлатая, который от полученных ранений скончался.

"Владелец животного сейчас устанавливается", - утверждают в полиции.

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Отмечается, что следователи изучили записи камер видеонаблюдения, размещенных в районе совершения преступления, проанализировали информацию в социальных сетях, опросили местных жителей, обошли улицы и жилые дома, и наконец установили фигуранта.

"Мужчину разыскали по месту жительства и изъяли у него орудие преступления, которое будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

Свои действия подозреваемый объяснил тем, что пес ему показался больным и несчастным, поэтому он решил облегчить его мучения, лишив жизни ножом, который постоянно носил при себе.

Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-ветеринарную. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские обнародовали видео допроса фигуранта, во время которого он признает, что зарезал песика своим складным ножом. Также он признает, что услышал женский крик, и после этого просто ушел.

В Одессе мужчина публично казнил собаку

Напомним, 11 сентября в Одессе на улице Героев Крут, возле рынка, мужчина на глазах очевидцев нанес несколько ударов ножом в область шеи собаки. Когда прохожие пытались его остановить, злоумышленник скрылся.

По словам очевидцев, мужчина поймал чужую собаку и несколько раз перерезал ему горло ножом. Женщины кричали, чтобы он прекратил, а злоумышленник просто вытер о себя лезвие, сказал, что он болен, просто бросил собаку и ушел.

На место происшествия приехала волонтер, но помочь уже ничем не смогла, животное умерло.

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