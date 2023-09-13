Женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и гостила в доме, где проживал вражеский агент.

В Одессе российский информатор ради получения разведданных хотел взломать телефон военной, муж которой служит на восточном фронте.

Как сообщает пресс-служба областного управления СБУ, одессит искал выходы на российские спецслужбы, чтобы "сливать" им информацию об украинских защитниках.

"Сначала фигурант обратился к администратору одного из прокремлевских Телеграм-каналов, который распространяет данные о перемещении Сил обороны Украины. Чтобы получить развединформацию, одессит пытался взломать телефон своей знакомой - украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, фигурант ждал от спецслужб РФ инструкцию, как взломать гаджет женщины.

Согласно переписке с российскими кураторами, обнародованной СБУ, военнослужащая была подругой жены предателя и гостила у него дома.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского информатора и тем самым предотвратили его преступные намерения.

Кроме того, в ходе оперативных действий Служба безопасности получила информацию о причастности фигуранта к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области. Отмечается, что для поиска геолокаций он регулярно объезжал регион, а также выспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Мужчина взят под стражу без определения размера залога.

Разоблачение одного из сторонников "русского мира" в Одессе

В начале сентября в Одессе задержали учителя, который во время уроков высказывал детям антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

Мужчина надеялся, что глорифицируя путинский режим и обвиняя Украину в том, что началась война, он сможет воспитать новое пророссийское поколение.

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