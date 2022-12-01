Также серьезно пострадала мать ребенка.

В Киевском районе Одессы во время пожара в квартире ребенок получил ожоги. Известно, что мальчика госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, пожар произошел вчера вечером на ул. Ильфа и Петрова.

По данным спасателей, возгорание имущества произошло в квартире на 9-м этаже 9-этажного жилого дома.

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В результате пожара пострадала женщина, 1984 года рождения. Она получила ожоги лица и рук и степени (4% поверхности тела). Ее сын, 2013 г. р., получил ожоги рук, головы и лица I-II степени (10% поверхности тела).

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, мать – в состоянии средней тяжести, ребенок – в тяжелом. Кроме того, подразделения ГСЧС эвакуировали по маршевой лестнице 2 человека. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Пожары в Украине

Недавно в Одесской области во время пожара погибли трое мужчин. ЧП произошло в городе Раздельная, на ул. Южная. В доме обнаружили тела трех мужчин, 1969 и 1967 годов рождения, личность третьего погибшего устанавливается.

Также в ГСЧС рассказали, стало ли больше пожаров из-за отключения света. Отмечается, что случаи пожаров и взрывов участились из-за массового неправильного использования приборов для обогрева и приготовления пищи, в частности, генераторов и газовых баллонов, а также свечей.

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