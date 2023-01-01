Мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Виннице установили и доставили в подразделение полиции мужчину, который около 00:30 в новогоднюю ночь запускал фейерверки.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, полицейские его разыскали за полчаса:

"Около 00:30 в полицию поступило сообщение о нарушении запрета на использование салютов. Как рассказал руководитель Отдела полиции № 1 Винницкого районного управления полиции Юрий Голуб, лицо, причастное к правонарушению, полицейские установили с помощью свидетелей происшествия. Им оказался 45-летний виннитчанин".

Мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщили в полиции.

Отмечается, что действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как писал УНИАН, использование фейерверков и петард запрещено во многих регионах. Украинские правоохранители призвали граждан быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в период новогодних праздников.

По словам, заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. Такой запрет действует и в Киеве.

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