На счету преступников - нападение на мэра одного из городов и разбой в доме судьи Апелляционного суда.

Полиция Киевщины задержала вооруженных членов преступной группы во главе с так называемым "Сэнсэем". На сегодня подтверждена причастность злоумышленников к совершению по меньшей мере двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованную преступную группу, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в доме судьи Апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов.

Задержаны десять фигурантов, у которых изъяли автоматы, пистолеты и взрывчатку. Возглавлял банду 42-летний житель Черниговщины с позывным "Сэнсей" - президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине.

Читайте такжеУкрал деньги из офиса, который охранял: в Киеве осудили охранника

Ранее сообщалось, что на Киевщине будут судить участников банды, которые похитили людей и бриллиант стоимостью более $300 тыс.

Пятеро злоумышленников по предварительному сговору организовали преступную группировку для совершения разбойных нападений. В частности, в начале января в Обуховском районе мужчины похитили редкий камень - голубой бриллиант стоимостью более $300 тыс.

В апреле были задержаны четверо участников группировки, еще один человек объявлен в розыск.

Автор: Дмитрий Захаров