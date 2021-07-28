По факту аварии начато служебное расследование.

Жесткая авария с участием полиции произошла в городе Первомайск Николаевской области. В результате ДТП серьезно пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Столкнулись автомобиль Renault, за рулем которого находился 41-летний мужчина, и служебное авто Mitsubishi Outlander, водителем которого был 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

В результате аварии водитель Renault получил травмы, его доставили в больницу.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель попал в ДТП и заснул во время оформления протокола (видео)Начато служебное расследование инцидента.

Согласно обнародованным фото, удар был сильный и пришелся на левый бок.

Как ранее сообщал УНИАН, на Закарпатье в ужасном ДТП погиб молодой парень, который был спортсменом. 17-летний Дмитрий Барнич был биатлонистом.

"Трагическое событие унесло жизнь нашего спортсмена из Межгорья. В воскресенье, 25 июля, в ДТП, которое произошло в с. Нижний Студеный, в возрасте 17 лет оборвалась жизнь юного спортсмена Дмитрия Барнича. Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасия Горбачева