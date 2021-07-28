В ДТП с участием автобуса и грузового фургона пострадал водитель последнего.

На Ривненщине в ДТП попал пассажирский автобус с более 50 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ривненской области, 28 июля в 02:34 на спецлинию "101" поступила информация об аварии на автодороге "Киев - Чоп" недалеко от села сынов Гощанской территориальной общины с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Киев-Львов".

На место вызова было направлено очередное отделение бойцов 16-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Гоща.

"На месте ДТП спасатели увидели опрокинутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. Пожарные с целью недопущения возникновения возгорания отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших - водитель фургона. В автобусе нерегулярных перевозок "Киев-Львов", в котором находились 56 паломников и 2 водителя, никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, на Закарпатье в ужасном ДТП погиб молодой парень, который был спортсменом. 17-летний Дмитрий Барнич был биатлонистом.

Автор: Светлана Макринская