Биатлонисту Дмитрию Барничу было всего 17 лет.

На Закарпатье в ужасном ДТП погиб молодой парень, который был спортсменом. 17-летний Дмитрий Барнич был биатлонистом.

О гибели парня рассказали в Закарпатской региональной федерации биатлона на странице учреждения в Facebook.

"Трагическое событие унесло жизнь нашего спортсмена из Межгорья. В воскресенье, 25 июля, в ДТП, которое произошло в с. Нижний Студеный, в возрасте 17 лет оборвалась жизнь юного спортсмена Дмитрия Барнича. Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут свои соболезнования родителям и родным биатлониста.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области 14-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Мальчик сейчас в реанимации.

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Автор: Полина Кузенко