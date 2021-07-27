На Закарпатье в ужасном ДТП погиб молодой парень, который был спортсменом. 17-летний Дмитрий Барнич был биатлонистом.
О гибели парня рассказали в Закарпатской региональной федерации биатлона на странице учреждения в Facebook.
"Трагическое событие унесло жизнь нашего спортсмена из Межгорья. В воскресенье, 25 июля, в ДТП, которое произошло в с. Нижний Студеный, в возрасте 17 лет оборвалась жизнь юного спортсмена Дмитрия Барнича. Неумолимая смерть отняла его у семьи и друзей в самом расцвете жизни. Мы знали его как приветливого и доброго парня, чрезвычайно талантливого и перспективного спортсмена", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи пишут свои соболезнования родителям и родным биатлониста.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области 14-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Мальчик сейчас в реанимации.
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