В 2018 году женщина более 20 раз ударила новорожденного сына ножницами и выбросила его тело в мусорку.

В четверг, 20 мая, в апелляционном суде Николаева прошло заседание по делу жительницы города, которая в феврале 2018 года жестоко убила своего новорожденного сына. Однако сама женщина не смогла прийти на заседание, так как вновь родила.

Как сообщает местное издание "Новости N", во время заседания адвокат ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, так как его подзащитная "не может появиться в здании суда, поскольку пребывает в роддоме". 12 мая женщина родила еще одного ребенка.

Сторона обвинения не возражала против ходатайства адвоката. Выслушав мнение сторон, судьи перенесли рассмотрение дела.

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7 февраля 2018 года жительница Заводского района Николаева нашла в контейнере для бытового мусора на улице Крылова младенца без признаков жизни.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, обнаружил признаки насильственной смерти. По информации на тот момент первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, у ребенка было более 20 проникающих ранений.

За несколько часов оперативники нашли 30-летнюю роженицу. Оказалось, что мать двоих несовершеннолетних детей забеременела осенью 2017 года. Женщина скрывала беременность от родственников, вела себя, как обычно, курила и пила, на учет в консультацию не встала и к родам не готовилась.

В ночь с 5 на 6 февраля 2018 года она почувствовала, что начинает рожать. В квартире были родственники. Чтобы скрыть роды, женщина вышла на балкон. Там она подставила пластиковый тазик и родила живого мальчика, весом в 1,8 кг, ростом 42 см.

Сразу после родов женщина перерезала ребенку пуповину и начала давить рукой ему на лицо. Одновременно с этим другой рукой с зажатыми маникюрными ножницами она била по всему телу сына. Всего женщина сделала 22 удара.

Когда новорожденный перестал подавать признаки жизни, женщина убрала все следы с балкона, тело положила в пакет и спрятала до утра. Утром вышла к мусорному баку во дворе между домами №15 и №17 и выбросила пакет. Спустя два часа после этого в дом уже зашли полицейские, которым женщина во всем призналась.

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Автор: Катерина Комолова