Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

На Киевщине продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"Полиция Киевщины вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Работники ГСЧС начали осмотр ближайших водоемов, подключились водолазы", - сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления.

"Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего", - говорится в сообщении.

Покушение на Шефира: подробности

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины и его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Наталья Хаджи