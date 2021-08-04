Мужчин на выходе со станции встретили правоохранители.

На станции метро "Лыбедская" в Киеве двое пассажиров подрались, поднимаясь к выходу на эскалаторе.

Видео инцидента опубликовали утром, 4 августа, в Telegram "Киев Оперативный".

На кадрах, снятых очевидцами, пара мужчин сцепились на подъемнике. Борцы не обращали внимания ни на движение эскалатора, ни на работницу метрополитена, которая внимательно следила за развитием конфликта.

В ходе схватки парень разорвал футболку другому. Удары противники наносили хаотично.

Когда во время драки одному из нарушителей удалось высвободиться и взяться за поручень, другой его тут же догнал и схватил за одежду.

Пара еще какое-то время возилась на движущейся лестнице. На выходе граждан уже встретили несколько правоохранителей и вывели под руки.

Причина конфликта не указана.

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Автор: Иван Бойко