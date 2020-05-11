В Мексике местные рыбаки нашли тело пропавшего украинского моряка

Мексиканские правоохранительные органы возбудили уголовное дело и проводят расследование.

В Мексике пропал украинский моряк, тело которого позже нашли местные рыбаки.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«10 мая в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении по пути в мексиканский порт города Масатлан (штат Колима) с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, IMO 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна», - сказал Погорельцев.

В этой связи после того, как было выявлено, что на борту судна отсутствует моряк, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и была уведомлена о происшествии администрация порта Масатлана.

В поисковых работах были задействованы средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками.

«По факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников погибшего гражданина Украины», - отметил Погорельцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Мексике.