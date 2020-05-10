Пираты снова похитили украинца у берегов Африки

Украинские дипломаты обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что у берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на судно и похитили украинца-члена экипажа.

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Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сегодня получена информация о том, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) осуществлено пиратское нападение на судно RIO MITONG (флаг Коморских островов, судовладелец бельгийская компания SMART S & P SA, оператор судна - ITS INTERNATIONAL TRADE).

«По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна», - сообщил Погорельцев.

Сейчас Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компаниями - судовладельцем и оператором судна относительно проверки указанной информации и выяснения обстоятельств дела.

Посольства Украины в Сенегале (отвечает за Экваториальную Гвинею) и Нигерии (ближайшее дипломатическое учреждение к месту происшествия) обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.

В апреле сообщалось, что у берегов Бенина пираты напали на судно и похитили украинца. Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось в бенинских компетентных органов для подтверждения факта захвата украинца.