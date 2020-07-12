В Мариуполе водитель "Мерседеса" наехал на двух женщин-патрульных, потому что отвлекся на телефон

Обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.

В Приморском районе Мариуполя водитель «Мерседеса» во время движения отвлекся на мобильный телефон и совершил наезд на двух сотрудниц полиции, которые проводили следственные действия.

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Об этом сообщается на сайте полиции Донетчины. Инцидент произошел накануне в 5:00. Водитель сначала наехал на дорожный конус, выставленный на дороге патрульными, далее столкнулся с автомобилем «Чери Тиго», который стоял на обочине проезжей части, после чего наехал на двух полицейских.

В результате дорожно-транспортного происшествия обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.

Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

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