В декабре 2020 года мужчина вошел в помещение отделения банка, держа в одной руке нож, а в другой картонную коробку якобы со взрывным устройством и угрожал уничтожить людей и взорвать помещение.

По ходатайству Левобережной окружной прокуратуры Мариуполя судом вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-летнего мужчины, который захватил заложников в отделении банка.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, ему инкриминируют ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2020 года мужчина вошел в помещение отделения банка, расположенного в Левобережном районе Мариуполя, держа в одной руке нож, а в другой картонную коробку якобы со взрывным устройством.

Правонарушитель захватил в заложники работников банковского учреждения и требовал вызвать должностных лиц Национальной полиции, угрожая уничтожить людей и взорвать помещение.

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После задержания и ареста злоумышленнику была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой прокуратура обратилась в суд с ходатайством о необходимости применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение с оказанием психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

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Автор: Наталья Ничишина