Предположительному сообщнику луцкого террориста вручили подозрение

Завтра состоится судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения.

В Харькове сегодня сотрудники прокуратуры Харьковской области вручили подозрение в преступлении задержанному предположительному сообщнику мужчины, которій вчера захватил заложников в Луцке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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По его словам, 43-летнему Дмитрию Михайленко вручено подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

«Обвинение планирует требовать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога», - рассказал он.

Также сегодня журналистам стало больше известно о личности подозреваемого. 43-летний Дмитрий Михайленко занимался волонтерской деятельностью, неоднократно ездил в зону проведения Операции Объединенных сил.

Также мать Михайленко рассказала местным журналистам, что после начала Российской агрессии на Донбассе мужчина хотел пойти служить в ЗСУ, но не прошел медицинскую комиссию, поскольку много лет назад попал в аварию и перенес семь операций.

Как сообщил журналистам начальник следственного управления ГУ НП области Сергей Чиж, во время вчерашних обысков мужчина вел себя адекватно и сам отдал оружие и боеприпасы.

«На словах он сказал, что оружие ему нужно для самозащиты. Полиция и сотрудники Службы безопасности Украины были направлены на контакт и коммуникацию. Во время обысков мы нашли контакт, он вел себя адекватно, что мог – рассказывал, в том числе – про волонтерскую деятельность и максимально показывал оружие, которое у него было, отдав его, однако это его не освобождает от уголовной ответственности», - рассказал Чиж.

По словам правоохранителя, из всего оружия и боеприпасов, которые обнаружили оперативники в доме Михайленко, эксперты сняли отпечатки. Всего на данный момент назначено 12 экспертиз.

Избирать меру пресечения будут завтра в Орджоникидзевском районном суде Харькова. Время заседания пока неизвестно.

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