29 ноября боевики РФ открыли огонь по мирным жителям Станицы Луганской с применением тяжелой артиллерии.

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрелу боевиками РФ окраин поселка Станица Луганская.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29 ноября боевики РФ открыли огонь по мирным жителям Станицы Луганской с применением тяжелой артиллерии. В результате обстрела выведены из строя электротрансформатор и линия электропередач – без света осталось более тысячи человек. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом и транспортное средство.

Кроме того, один из снарядов попал в административное здание Новокиндрашевской станции филиала "Донецкой железной дороги" АО "Укрзализныця", в результате чего осколочное ранение в голову получил ее работник. Его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает.

"Незаконные действия НЗФ, контролируемых РФ, составляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и статье 25 раздела I части II Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, поселок и прилегающие населенные пункты частично остались без света. В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиновое, 1185 абонентов.

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Автор: Екатерина Гирнык