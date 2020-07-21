В Луцке новое ЧП: сообщили о заминировании автостанции (фото)

Людей с автовокзала эвакуировали из-за обнаружения подозрительного предмета.

На автостанции в Луцке, которая находится возле Варшавского рынка, обнаружили подозрительный предмет. Сообщается о минировании.

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Туда направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники. Об этом сообщает местный сайт "Вісник".

Информацию проверяют, людей эвакуируют.

Как сообщила позже пресс-секретарь волынской полиции, на АС нашли "часть системного блока".

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красиловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет. В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, захвативший автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

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