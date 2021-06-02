Мама-утка упорно защищала малышей - даже покусала спасителей.

В Львове патрульные спасли дикую утку и пятерых ее малышей.

Как говорится в сюжете ТСН, о том, что пернатые испуганно блуждают на перекрестке улиц недалеко от центра города, копам сообщили неравнодушные прохожие. Люди попросили патрульных вмешаться, потому что были уверены, что диких уток в городе ждет беда.

В конце концов патрульные выловили уток, упаковали в коробку и вывезли к ближайшему озеру.

Впрочем, говорят спасители, задача эта была не простой, ведь мама-утка упорно защищала малышей - она шипела на них и даже кусала.

Отметим, это уже не первый "утиный инцидент" во Львове. В частности, около двух недель назад прямо в бассейне спорткомплекса на улице Клепаривской заметили утку с утятами.

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В администрации бассейна сообщили, что утки могли прилететь к ним с озера, которое расположено рядом. Они вернули утку с утятами обратно в водоем, в котором те обитали.

Кроме того, в апреле этого года во Львове на плохо заасфальтированной улице Стрыйской образовались огромные лужи, в которых поселились утки.

Тогда пользователи соцсетей отреагировали на публикацию с юмором. Стихийный "водоем" они назвали экопространством и предложили запустить туда рыбу.

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Автор: Марина Григоренко