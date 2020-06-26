При осмотре тела найдена предсмертная записка.

Сегодня в курортной зоне Одессы на улице обнаружен повешенным мужчина.

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Как сообщили в Приморском отделе полиции города, утром в правоохранительные органы поступил телефонный звонок о мужчине, повешенном на дереве в переулке Дунаева.

Отмечается, что информация поступила от случайных прохожих, которые увидели висящее тело.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. При осмотре тела обнаружена предсмертная записка.

Решается вопрос о внесениисведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»").

Полицейские устанавливают личность мужчины, а также причины и обстоятельства его смерти.

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