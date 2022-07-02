В некоторых Telegram-каналах пишут, что в поселке Каролино-Бугаз на базе отдыха "Чайка" два человека подорвались на мине.

В курортном поселке в Одесской области в результате взрыва на пляже погиб человек.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

В частности, в командовании подтвердили факт того, что имеет место гибель в результате взрыва, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

"Обстоятельства уточняем", - сказали в командовании.

В то же время, в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев пишут, что в поселке Каролино-Бугаз на базе отдыха двое людей подорвались на мине. Один человек погиб, второй - контуженный.

Позже в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что "на одном из пляжей Одесщины мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности... Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело извлекли на берег без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

Как сообщал УНИАН, 30 июня спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко заявила, что в Одессе и Одесской области из-за войны пляжи в курортный сезон 2022 года открывать не будут.

"Ни один пляж на территории Одесской области не откроется. Сейчас побережье - это линия обороны, а не зона отдыха", – подчеркнула тогда Мартыненко.

Она отметила, что пляжи региона опасны, в частности, тем, что к берегу периодически прибивает волнами вражеские мины. По ее словам, в этом сезоне единственное возможное место для отдыха – санатории, базы отдыха, которые имеют бассейны.

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