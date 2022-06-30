Побережье Черного моря остается линией обороны.

В Одессе и Одесской области из-за войны в курортном сезоне 2022 года пляжи открывать не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Она отметила, что в последнее время в ведомство поступает много обращений граждан в связи с недавним заявлением мэрии Одессы о намерении создать безопасные пляжные участки для отдыхающих.

"Ни один пляж на территории Одесской области не откроется. В настоящее время побережье – это линия обороны, а не зона отдыха", – подчеркнула Мартыненко.

Она отметила, что пляжи региона опасны, в частности, тем, что к берегу периодически прибивает волнами вражеские мины. По ее словам, в этом сезоне единственное возможное место для отдыха – санатории, базы отдыха и т. д., которые располагают бассейнами.

"Пребывание на побережье и купание в Черном море остаются под запретом", – подчеркнула спикер и добавила, что желающим приехать в Одесский регион для купания в Черном море делать этого не стоит.

Кроме того, отметила она, в этом сезоне запрещено купаться и в других (внутренних) водоемах региона (реках, озерах), в том числе потому, что перед началом сезона они не проходили соответствующую ежегодную проверку.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесской области из-за военной агрессии РФ запрещено купаться в Черном море и находиться возле воды. После шторма к побережью неоднократно прибивало противокорабельные якорные мины, часть которых детонировала. В частности, в начале июня на Одесщине во время отдыха на пляже на мине подорвался человек.

Однако на прошлой неделе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в связи с прибытием в город отдыхающих власти начали разрабатывать проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки.