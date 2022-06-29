Введенные запреты в Одессе могут действовать до конца военного положения в Украине.

В Одесской области и в Одессе с четверга, 30 июня, запрещают использовать и продавать пиротехнические средства, в частности, петарды, салюты и фейерверки.

С последнего дня июня также будет запрещено движение транспортных средств, которые создают чрезмерный уровень шума во время движения, говорится в распоряжении начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

"...запрещается движение транспортных средств, которые используют в своей конструкции систему выпуска отработанных газов без шумопоглотителя или систему "прямоток" и конструктивные особенности системы выпуска газов которых продуцируют чрезмерный уровень шума... запрещено использование транспортных средств, которые используются в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управления", - отметил чиновник.

Глава Одессы добавил, что запреты будут действовать до отмены в Украине военного положения или до выхода отдельного распоряжения.

Напомним, ранее в Киеве запретили пиротехнические средства и движение громких транспортных средств.

Стоит отметить, что рано утром 24 февраля РФ вторглась в Украину, а также обстреливала нашу территорию ракетами. Для того, чтобы спасти жизни украинцев, власть оповещает население о воздушной тревоге.

Из-за вторжения России в Украину было введено военное положение. 18 мая военное положение в Украине продлили на 90 суток.

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