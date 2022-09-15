Советник "главы Крыма" назвал это предательством.

В оккупированном Крыму уволили преподавателя, который включил в аудитории украинскую песню "Байрактар".

Об этом сообщают российские CМИ и Telegram-каналы.

Андрей Белозёров работал в Белогорском техникуме учителем русского языка.

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Министерство образования начало проверку в отношении администрации техникума, которая приняла мужчину на работу. Также проверку проводит полиция.

Так называемый "советник "главы Крыма" Олег Крючков заявил, что мужчину уволили.

"Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров. Если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал он.

По данным Telegram-каналов, видео с преподавателем сняли и выложили в сеть его ученики.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму арестовали диджея, который включил в караоке-баре песню "Дикое поле" украинского исполнителя YARMAK. Ему, хозяйке бара и посетителю пришлось извинться за это на видео.

Также сообщалось, что в Севастополе вычислили по камерам и задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой, у лузі червона калина".

Ранее так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов заявил, что людей, которые "скандируют проукраинские лозунги и поют националистические песни" нужно привлекать к ответственности.

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