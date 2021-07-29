Предварительно, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Взрыв прогремел в крупном торгово-развлекательном центе в Оболонском районе Киева. Взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня (29 июля, - ред.) утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, в одном из ящиков почтомата взорвалась самодельная бомба из пиротехнических изделий. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия, после чего будет дана правовая квалификация.

Как ранее сообщал УНИАН, в столице неоднократно поступали сообщения о минировании ТРЦ и объектов инфраструктуры. В основном, эти сообщения были ложными и взрывных устройств, как правило, правоохранители не находили.

Так, 6 июля взрывчатку искали в ТРЦ "ОушенПлаза". Проверка здания подтвердила, что сообщение о минировании было ложным.

Автор: Анастасия Горбачева