Взрыв прогремел в крупном торгово-развлекательном центе в Оболонском районе Киева. Взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
"Сегодня (29 июля, - ред.) утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, в одном из ящиков почтомата взорвалась самодельная бомба из пиротехнических изделий. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия, после чего будет дана правовая квалификация.
Как ранее сообщал УНИАН, в столице неоднократно поступали сообщения о минировании ТРЦ и объектов инфраструктуры. В основном, эти сообщения были ложными и взрывных устройств, как правило, правоохранители не находили.
Так, 6 июля взрывчатку искали в ТРЦ "ОушенПлаза". Проверка здания подтвердила, что сообщение о минировании было ложным.