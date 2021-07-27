Белку с помощью сачка поймали волонтеры и посадили в клетку.

В супермаркет в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Харькова ворвалась белка, чем наделала настоящего переполоха.

Шустрая зверушка чуть не парализовала работу магазина. Правда шарить между стеллажей не стала. Намотав несколько кругов по торговому залу, уселась на перило рядом с тележками для продуктов.

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Поймать белку самостоятельно рабочие магазина не смогли. Поэтому на помощь позвали волонтеров. С помощью сачка белку таки выловили и посадили в клетку. После чего выпустили на волю в сосновый лес вблизи ТРЦ.

Люди предполагают, что оттуда животное и пришло в магазин, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая