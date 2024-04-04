Известно, что взрыв в многоэтажке в Белой Церкви произошел 30 марта, тогда погибли два человека.

На Киевщине в Белой Церкви школьник спас себя и собаку во время взрыва в многоэтажном доме. Им оказался ученик 2-А класса Первой Белоцерковской гимназии Александр Изиев. Об этом сообщили на Facebook-странице лицея.

Во время взрыва и пожара, который произошел в соседней квартире, ему удалось сориентироваться и спастись. Отмечается, что он был один дома, в заблокированной квартире, во время происшествия мальчик быстро решил перейти в другую комнату, намочить водой полотенца, запереться и закрыть все щели дверей, чтобы туда не шел дым.

Также школьник надел теплую одежду, открыл окно, через которое можно было позвать на помощь. Благодаря спасателям мальчик вскоре вышел из поврежденной многоэтажки и спас свою собаку.

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"Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительности и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четвероногого друга. Сашуня, ты молодец!" - добавили в сообщении.

Взрыв в Белой Церкви: что известно

30 марта в жилом доме Белой Церкви произошел взрыв в одной из квартир, в результате чего погибли два человека. По информации полиции Киевской области, взрыв прогремел около 15 часов в Грузинском переулке. Огонь перекинулся с третьего этажа на пятый.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожарные смогли спасти трех человек, среди которых ребенок 2016 года рождения, он был госпитализирован в больницу.

"Был взрыв, после этого видел, как падают обломки. Сам пытался выходить из подъезда в момент взрыва. Видел серый клуб дыма, и все просто сыпалось сверху: окна, стекла, балконы...", - рассказывал в тот день "Суспільному" житель дома Дмитрий.

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