Половина этой суммы - убытки из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак и горения нефтепродуктов.

Общий ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляет более 2 трлн грн или 55,6 млрд евро. Об этом в выступлении на международном форуме United for Justice. United for Nature заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из этой суммы половина убытков - из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. Загрязнение земель - более 980 млрд грн, водоемов - 60 млрд грн. Потенциально заминированными считаются более 174 тыс. кв км территории Украины. Более 3 млн гектаров леса поражено этой войной", - сказал он.

Также он напомнил, что теракт россиян на Каховской плотине стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет.

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"Убытки, по данным Минприроды, только от этого теракта превышают 146 млрд грн или 3,8 млрд евро. Без воды оказались оросительные системы сельхозугодий, на которых выращивалось около 2 млн тонн зерна в год. Это 70% от экспортируемого Украиной зерна в Африку в 2022 году", - сказал он.

Кроме этого, он напомнил, что на саммите Совета Европы в Рейкьявике был введен международный реестр убытков в результате войны, который также содержит и экологическую составляющую. Он является первым элементом компенсационного механизма, который в целом будет иметь три составляющих: реестр убытков, комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд.

"Важно, чтобы фонд наполнялся именно за счет конфискованных российских активов. Тогда принцип "Россия заплатит" будет воплощен в жизнь", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Украина продолжает обсчитывать и верифицировать ущерб, нанесенный окружающей среде войной.

Ущерб экологии от российского вторжения

Летом этого года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что каждый день полномасштабной войны наносит украинской природе ущерб на 4 млрд грн, и это без учета экоцида РФ на Каховской ГЭС.

По данным Минэкологии, берега Каховского водохранилища следующие десятилетия не будут пригодны для жизни. В результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных.

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