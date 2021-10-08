Ее обидчик умер в СИЗО в апреле этого года.

Анастасия Луговая, на которую в 2020 году напал пьяный пассажир поезда "Мариуполь-Киев", отсудила у "Укрзализныци" 100 тысяч гривен.

Об этом она рассказала "Завтраку с 1+1".

Женщина отмечает, что такое решение суда ее не устраивает. Она хотела получить компенсацию в размере 500 тысяч за себя и сына, на глазах которого произошло жестокое нападение.

Луговая до сих пор посещает врачей и работает с психологами.

Читайте такжеВ Киеве жестко "наказали" водителя BMW X5 за неправильную парковку (фото)"До сих пор я посещаю остеопата, потому что у меня есть нарушения хрящей шеи и черепа. Смещение от удара пошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, мне надо ставить брекеты. Это я со временем сделаю, потому что это все требует денег", - рассказала она.

Нападение на Анастасию Луговую

В ночь на 1 августа 2020 года в купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина.

Он пытался изнасиловать женщину, но она сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника. Ей помогла проводница другого вагона.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году - за угон автомобиля, в 1999-м - за хулиганство, в 2008-м - за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В апреле он умер в СИЗО.

Автор: Людмила Жерновская