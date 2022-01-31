Иностранец-нелегал изнасиловал девушку в Софиевской Борщаговке, теперь ему грозит до пяти лет заключения.

В Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) 26-летний нелегал из Камеруна в квартире изнасиловал 21-летнюю студентку, подозреваемого уже задержали.

Злоумышленник три часа издевался над девушкой, а подруга-студентка, которая также была в квартире, ей не помогла, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области, полковник Андрей Небытов.

По его словам, девушки попали в квартиру к иностранцу после того, как посетили ночной клуб.

"...они приняли решение ехать к нему, где на Софиевской Борщаговке в квартире они продолжили употреблять алкогольные напитки. У гражданина Камерину возник преступный умысел, и он изнасиловал девушку, при этом он наносил ей телесные повреждения...", – сказал Небытов.

По его словам, подруга пострадавшей вела себя пассивно и не помогла, мотивируя это тем, что боялась иностранца.Читайте такжеЖестокое убийство семейной пары на Киевщине: возможный "палач" задержан (фото, видео)

Полковник полиции добавил, что камерунцу за изнасилование грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в августе 2018 года жителя одного из сел Белоцерковского района Киевской области обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки. В конце ноября прошлого года стало известно, что мужчину признали виновным в совершении преступления. Суд решил, что злоумышленник должен провести за решеткой 15 лет.

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