В Киеве группа подростков нашла идею для контента в издевательстве над лежачей и больной бабушкой. Парни весело хохотали и наставляли на пожилую женщину пистолет, не забывая снимать все это на видео.
После того как один из "героев" опубликовал ролик на своей странице в Instagram, в переписке с Telegram-каналом "Всевидящее око" он заявил, что ничего плохого якобы не сделал.
Так, несколько подростков пришли в комнату, где на кровати лежала пожилая женщина. Старушка выглядела довольно болезненно, она была практически полностью укрыта одеялом, виднелось только ее исхудавшее лицо. Парни решили "блеснуть умом" и начали наставлять на пенсионерку пистолет.
"Не стреляй", - со смехом говорил парень.
Один из подростков, судя по всему, является внуком несчастной женщины. Сначала парни пугали больную женщину оружием, а после один из них начал на камеру грозить ей кулаком. Затем представители "цвета нации" продолжили смеяться, а юноша с пистолетом в руках сказал: "ладно, ба, все нормально".
Читайте такжеПод Киевом подросток прыгнул с моста на лобовое стекло грузовика (фото)Видео, на котором подростки издеваются над лежачей бабушкой, один из парней опубликовал в Instagram. Неравнодушные украинцы нашли "героя" и написали ему о том, что с пожилыми людьми стоит быть гораздо вежливее и снисходительнее.
В ответ на это подросток заявил, что бабушке якобы уже "все равно" и она не понимает происходящего вокруг себя.
"Ее волнует только то, что ей кушать. Она уже не думает. А кормить и ухаживать - то делаем", - написал парень и попытался оправдаться тем, что пенсионерке угрожали не настоящим пистолетом, а якобы макетом.
Ситуация весьма удручающая. Подростки совершенно не осознают свою вину и едва ли понимают, что даже лежачий человек испытывает страх и никак не может себя защитить от издевательств. В комментариях пользователи пишут, что они намерены обратиться в полицию и наказать "героев".
Ранее УНИАН уже сообщал, что в центре Киева подростки повалили на землю и избили мужчину. Инцидент попал на видео.
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