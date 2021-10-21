В результате происшествия никто не пострадал.

В Кривом Роге полиция задержала 58-летнего мужчину, устроившего стрельбу в сторону несовершеннолетних парней.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 19 октября на одной из улиц Покровского района города.

Местный житель произвел выстрелы из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних парней. На месте происшествия нашли две гильзы.

Читайте такжеПосадили в машину и скрылись: на Киевщине родственники "похитили" ребенка из лицея (фото)После этого он испугался и закрылся в своей квартире.

Правоохранители задержали его и изъяли у него травматическое оружие калибра 9 мм.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком в машине.

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Автор: Людмила Жерновская