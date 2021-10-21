В Кривом Роге полиция задержала 58-летнего мужчину, устроившего стрельбу в сторону несовершеннолетних парней.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 19 октября на одной из улиц Покровского района города.
Местный житель произвел выстрелы из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних парней. На месте происшествия нашли две гильзы.
Читайте такжеПосадили в машину и скрылись: на Киевщине родственники "похитили" ребенка из лицея (фото)После этого он испугался и закрылся в своей квартире.
Правоохранители задержали его и изъяли у него травматическое оружие калибра 9 мм.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком в машине.