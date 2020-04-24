В Одессе ночью горел мужской монастырь УПЦ МП (фото, видео)

Во время ликвидации пожара сломал ногу архимандрит.

В Одессе сегодня ночью горел расположенный в курортной зоне Свято-Успенский Одесский мужской монастырь (УПЦ МП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 00:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

«На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 3:41 на площади 480 кв. м», - заявили в главке.

Как отмечается, в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В свою очередь в Одесской епархии УПЦ заявили, что сгорело хозяйственное помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, пожару в нем предшествовало еще одно возгорание.

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«Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и «ВАЗ-2107». Возгорание удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей», - сказано в сообщении.

Как заявляют в епархии, в это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Обитатели монастыря, заметив это возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану и через 7 минут прибыли первые расчеты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Так же на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции.

Сообщается, что в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия забрала скорая помощь.

В епархии настаивают, что на данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог.

Справка УНИАН. Свято-Успенский Одесский патриарший монастырь (УПЦ МП) расположен в Одессе по адресу Маячный переулок, 6 (16-я станция Большого Фонтана).