Конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате вооруженного конфликта между двумя группами иностранцев погиб мужчина, еще один госпитализирован.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, 5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района города.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время драки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в пострадавшего. В результате инцидента 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний – доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

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Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине мужчина расстрелял иностранцев, напавших на его семью.

Автор: Светлана Макринская