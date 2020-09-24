У одного из детей диагностирована черепно-мозговая травма.

В школе №130 Кривого Рога подрались двое шестиклассников. В результате детей госпитализировали, один получил черепно-мозговую травму.

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Как сообщает «Первый криворожский», 12-летние дети учатся в разных классах. Между детьми возник конфликт, который перерос в драку.

Обоих мальчиков госпитализировали в восьмую городскую больницу, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

Родители детей отказались выдвигать друг другу какие-либо претензии по факту произошедшего.

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Автор: Дмитрий Захаров