В школе Кривого Рога произошла серьезная драка / ua.depositphotos.com
В школе №130 Кривого Рога подрались двое шестиклассников. В результате детей госпитализировали, один получил черепно-мозговую травму.
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Как сообщает «Первый криворожский», 12-летние дети учатся в разных классах. Между детьми возник конфликт, который перерос в драку.
Обоих мальчиков госпитализировали в восьмую городскую больницу, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.
Родители детей отказались выдвигать друг другу какие-либо претензии по факту произошедшего.
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