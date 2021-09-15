Женщина часто выходила утром на улицу.

В Кременчуге жестоко убили пожилую женщину, которая подкармливала бездомных животных.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

14 сентября в полицию поступила информация, что возле многоэтажки по улице Тараса Бульбы обнаружено тело 79-летней женщины.

В первой половине дня полицейским удалось выйти на след и задержать мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. Им оказался местный житель, 1994 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Читайте такжеВ Харькове мальчик травмировался на школьном стадионе - он в тяжелом состоянии (фото)По предварительной версии следствия, убитая жила в одной из квартир многоэтажного дома, возле которого обнаружили ее тело.

Местные жители рассказали, что она часто выходила рано утром на улицу, чтобы подкармливать животных.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры, устанавливают обстоятельства и мотивы ее убийства.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, который подозревается в совершении преступления, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина убил своего друга и заснул под забором возле его дома. Также ранее стали известны подробности о матери, которая сделала своему сыну смертельную инъекцию в Днепре.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская