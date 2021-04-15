В Днепре пожилая женщина попала под колеса автокрана МАЗ.
Читайте такжеВ Днепре кран упал на бетономешалку с водителем в салоне (фото)Авария произошла около 10 утра в четверг, 15 апреля, на перекрестке улиц Академика Белелюбского и Павлова, сообщает "Информатор".
По словам водителя, он не заметил женщину: остановился на светофоре, а когда продолжил движение, почувствовал, что кого-то сбил.
Женщина переходила дорогу прямо перед кабиной крана, по предварительной информации - на красный сигнал светофора.
Пострадавшую забрала "скорая" в 16-ю больницу.
Аварию сняли камеры видеонаблюдения.
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