Автокран двинулся на женщину, переходившую дорогу.

В Днепре пожилая женщина попала под колеса автокрана МАЗ.

Читайте такжеВ Днепре кран упал на бетономешалку с водителем в салоне (фото)Авария произошла около 10 утра в четверг, 15 апреля, на перекрестке улиц Академика Белелюбского и Павлова, сообщает "Информатор".

По словам водителя, он не заметил женщину: остановился на светофоре, а когда продолжил движение, почувствовал, что кого-то сбил.

Женщина переходила дорогу прямо перед кабиной крана, по предварительной информации - на красный сигнал светофора.

Пострадавшую забрала "скорая" в 16-ю больницу.

Аварию сняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Катерина Комолова