Причины и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.

В Краматорске Донецкой области в результате пожара в гараже сгорели два автомобиля скорой медицинской помощи, еще четыре – повреждены.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, информация о пожаре на территории обособленного структурного подразделения "Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф" Станции скорой медицинской помощи Краматорска поступила 17 декабря в 08:29.

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По прибытию на место происшествия спасатели установили возгорание двух автомобилей скорой медицинской помощи и плотное задымление в здании гаража. Руководителем тушения пожара был объявлен повышенный номер вызова в связи с угрозой распространения пожара на другие автомобили.

Пожар локализовали в 08:57 и ликвидировали в 09:06.

"В результате пожара уничтожено 2 автомобиля скорой медицинской помощи, еще 4 автомобиля – повреждены", - говорится в сообщении.

Также пострадал водитель "скорой", 1964 года рождения.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами. К тушению привлекалось 22 человека личного состава и 5 единиц техники.

Автор: Светлана Макринская