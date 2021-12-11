Монастырский заверил, что лично изучит все детали случившегося, и примет соответствующие управленческие решения.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении своего заместителя Александра Гогилашвили.

Как сообщается на сайте МВД, соответствующее решение министр принял в связи с событиями, которые произошли на блокпосту на въезде в Донецкую область.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров Украины", - отметил министр.

Монастырский заверил, что лично изучит все детали случившегося, и примет соответствующие управленческие решения.

Как писал УНИАН, сегодня Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.

В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им.

Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту в зоне ООС - видео

Справка УНИАН. Александр Гогилашвили начал работу в Министерстве внутренних дел в сентябре 2019 года - сразу в должности заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили - Мария Левченко - является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи