Смяло вагоны, столб и будку: в Кировоградской области cошел с рельсов "товарняк" (фото)

По предварительным данным, «локомотив самовольно покатился» во время стоянки.

На станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.

Об этом сообщает «Думская».

Инцидент произошел в понедельник, 6 июля. По предварительным данным, «локомотив самовольно покатился» во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было.

Судя по кадрам с места события, электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Сообщается, что в результате аварии на железной дороге никто не пострадали. На данный момент железнодорожники выясняют причину происшествия.

Отметим, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо «ТЧ-7 Знаменка».

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум на железнодорожном переезде и совершил столкновение с локомотивом, пострадали шесть человек.

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