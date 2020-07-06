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Смяло вагоны, столб и будку: в Кировоградской области cошел с рельсов "товарняк" (фото)

17:49, 06 июля 2020
Происшествия
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По предварительным данным, никто не пострадал / Фото "Думская"

Об этом сообщает «Думская».

Инцидент произошел в понедельник, 6 июля. По предварительным данным, «локомотив самовольно покатился» во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было.

Фото "Думская"

Судя по кадрам с места события, электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Сообщается, что в результате аварии на железной дороге никто не пострадали. На данный момент железнодорожники выясняют причину происшествия.

Фото "Думская"

Отметим, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо «ТЧ-7 Знаменка».

Фото "Думская"
Фото "Думская"
Фото "Думская"

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум на железнодорожном переезде и совершил столкновение с локомотивом, пострадали шесть человек.

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