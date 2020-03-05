В Закарпатской области локомотив сбил пассажирский автобус: много пострадавших

В Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум и попал под локомотив.

В Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум на железнодорожном переезде и совершил столкновение с локомотивом, пострадали шесть человек.

Читайте такжеПоезд едва не сошел с рельсов: в Одесской области подростки создавшего аварийную ситуацию на ж/д

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», ДТП произошло на перегоне Хуст - Бурштына сегодня около 6.00.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter, проигнорировав запрещающие световые и звуковые сигналы, объехал закрытый шлагбаум и совершил столкновение с локомотивом. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса.

На место аварии сразу вызвали «скорую помощь» и Национальную полицию.

По предварительной информации, шестеро пассажиров с травмами различной тяжести доставлены в больницу города Тячев. Водитель и еще два пассажира отказались от госпитализации.

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия.

ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.