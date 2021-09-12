ДТП в Кирилловке случилось в ночь на воскресенье, сообщили в полиции.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в курортном поселке городского типа Кирилловка Запорожской области очень пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" на Приморском бульваре не справился с управлением и наехал на несколько преград. В результате аварии никто с прохожих не пострадал.

Мужчина около 2 часов ночи въехал в несколько лавок, в уличный фонарь, в кирпичный забор и в скульптуру "Дельфины", говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

Водителя задержали правоохранители и доставили в больницу. Медики выяснили, что в крови у мужчины было 2,3 промилле алкоголя (допустимое значение – не более 0,2 промилле).

Правоохранители составили админпротоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ст. 124 – Нарушение правил дорожного движения, повлечет повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.

Ч. 1 ст. 130 – Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Водителю грозит штраф, ему запретили управлять машиной.

Напомним, в конце августа в Кирилловке произошел инцидент с туристами. Отдыхающие пошли купаться в Черное море на матрасе, и их унесло. В открытом море оказались 31-летний мужчина и 29-летняя женщина, приехавшие на отдых из Харькова. К спасению туристов привлекали сотрудников ГСЧС.

Автор: Екатерина Присяжнюк