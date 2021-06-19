Адвокат обещал "решить вопрос" клиента относительно незаконного завладения объектами недвижимости его предприятия в Офисе противодействия рейдерству.

В Киеве сообщили о подозрении адвокату по факту завладения денежными средствами клиента путем злоупотребления доверием в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, весной 2021 года предприниматель обратился в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции с жалобой в связи с незаконным завладением объектами недвижимости его предприятия и обратился к адвокату за правовой помощью.

«Воспользовавшись ситуацией, имея целью завладеть деньгами клиента, адвокат вступил в преступный сговор с работниками с Офиса противодействия рейдерству и, используя неосведомленность клиента относительно процедуры принятия решений Минюстом, злоупотребляя его доверием, стал требовать предоставления дополнительных денежных средств якобы за ускорение рассмотрения его жалобы и принятия положительного решения», - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали около 10 встреч клиента с адвокатом, во время которых последний за предоставление несуществующих и вымышленных услуг предпринимателю завладел его средствами на общую сумму более 400 тыс. грн.

17 июня адвоката был задержан сразу после получения им от предпринимателя очередной суммы в 10 тыс. долларов.

В дальнейшем, с целью установления всех обстоятельств преступления, оперативники провели обыск в помещении Офиса противодействия рейдерству и изъяли документы.

Адвокату сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Тамара Отовская