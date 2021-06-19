В Киеве сообщили о подозрении адвокату по факту завладения денежными средствами клиента путем злоупотребления доверием в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, весной 2021 года предприниматель обратился в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции с жалобой в связи с незаконным завладением объектами недвижимости его предприятия и обратился к адвокату за правовой помощью.
«Воспользовавшись ситуацией, имея целью завладеть деньгами клиента, адвокат вступил в преступный сговор с работниками с Офиса противодействия рейдерству и, используя неосведомленность клиента относительно процедуры принятия решений Минюстом, злоупотребляя его доверием, стал требовать предоставления дополнительных денежных средств якобы за ускорение рассмотрения его жалобы и принятия положительного решения», - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали около 10 встреч клиента с адвокатом, во время которых последний за предоставление несуществующих и вымышленных услуг предпринимателю завладел его средствами на общую сумму более 400 тыс. грн.
17 июня адвоката был задержан сразу после получения им от предпринимателя очередной суммы в 10 тыс. долларов.
В дальнейшем, с целью установления всех обстоятельств преступления, оперативники провели обыск в помещении Офиса противодействия рейдерству и изъяли документы.
Адвокату сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Вас также могут заитересовать новости:
- В Киеве иностранка с двумя украинцами похитили и сутки пытали гражданина Латвии
- Представлялась знакомой: в Одесской области дети отдавали мошеннице деньги и драгоценности
- Преступники в погонах и миллионные наживы: разоблачена мощная банда грабителей поездов (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram