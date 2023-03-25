На сегодняшний день следствию известно об еще одном аналогичном отравлении.

На Киевщине девушка решила отомстить бывшему парню за нескладную личную жизнь и отравила его.

Как сообщил Офис генпрокурора, она добавила в бутылку с алкоголем высокотоксичное химическое вещество, которое специально приобрела накануне. В дальнейшем создала в соцсети аккаунт якобы магазина, который проводил розыгрыш к празднику. Среди победителей она определила в частности жителя Киевщины, с которым когда-то состояла в отношениях.

Подозреваемая написала ему сообщение, что он является победителем розыгрыша, и получит на почтовое отделение подарок - бутылку алкоголя и шоколад.

После получения "выигрыша" и употребления части указанного алкогольного напитка самочувствие мужчины резко ухудшилось, у него выпали волосы. Он амбулаторно проходил лечение, а затем был госпитализирован в медицинское учреждение, где впал в кому и умер.

Свои действия женщина тщательно планировала и принимала меры для конспирации. На сегодняшний день следствию известно об еще одном аналогичном отравлении. Пострадавшие также попали в больницу после употребления "своего выигрыша".

Глава полиции Киевщины сообщил, что молодой человек, который умер, проживал в Иванкове. Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.

При процессуальном руководстве прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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