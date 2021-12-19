Серьезная авария в Киеве случилась возле одного из корпусов КПИ, узнали журналисты.

В Киеве ребята неславянской внешности "летели" по дороге на авто Volkswagen, водитель потерял контроль, задел отбойник, врезался в бордюр, и машина перевернулась.

Серьезное ДТП в Киеве случилось на ул. Борщаговской возле корпуса Киевского политехнического института, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

По его данным, в результате аварии никто не получил серьезные травмы.

Читайте такжеВ Киеве водитель разбил десяток авто и убежал"...возле КПИ... при неизвестных обстоятельствах парни неславянской внешности летели на Volkswagen... Вдруг водитель авто потерял управление над машиной, зацепил отбойник, влетел в бордюр и перевернулся. Скорость была явно не 50...", – говорится в сообщении.

В сети также опубликовали фото с места ДТП. На снимках видно, что машина превратилась в лом.

Ранее стало известно, что в Киеве в ночь на 19 декабря на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста произошло ДТП с участием нескольких машин.

По словам очевидцев, в аварию попали около шести авто. Машины разбросало по дороге.

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Автор: Екатерина Присяжнюк