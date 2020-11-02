Мужчина угрожал посетителям кофейни на бульваре Леси Украинки.

В Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать посетителей кофейни.

Читайте такжеВ центре Киева разоблачили бордель под прикрытием массажного салона (видео, фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Нацполиции.

По словам собеседника, в одну из кофеен на бульваре Леси Украинки зашел мужчина и начал угрожать всех взорвать с помощью взрывного устройства, которое якобы имел при себе.

В настоящее время злоумышленника уже задержали и обезвредили полицейские.

Захват кафе в Киеве

Ранее стало известно о захват кафе в центре Киева.

По предварительной информации, речь идет о вареничной "Катюша", которая расположена по адресу бульвар Леси Украинки, 24.

Администратор по телефону сказала, что никаких комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк