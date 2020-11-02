В Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать посетителей кофейни.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Нацполиции.
По словам собеседника, в одну из кофеен на бульваре Леси Украинки зашел мужчина и начал угрожать всех взорвать с помощью взрывного устройства, которое якобы имел при себе.
В настоящее время злоумышленника уже задержали и обезвредили полицейские.
Захват кафе в Киеве
Ранее стало известно о захват кафе в центре Киева.
По предварительной информации, речь идет о вареничной "Катюша", которая расположена по адресу бульвар Леси Украинки, 24.
Администратор по телефону сказала, что никаких комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.
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